Vídeo: violência entre torcedores do PSG e Aston Villa cria alerta em autoridades

A Unidade Nacional de Hooliganismo do Futebol classificou o jogo com risco nível três, de cinco, após a briga entre os adeptos

Os vídeos mostram grupos rivais se enfrentando de forma agressiva em meio a gritos e objetos sendo lançados em múltiplas direções. A ausência de um histórico de rivalidade entre as torcidas envolvidas chamou a atenção de autoridades locais e internacionais, especialmente pelo nível de violência registrado.

Torcedores de PSG e Aston Villa protagonizaram cenas de violência nas ruas da capital francesa na noite dessa terça-feira (08). O confronto entre os adeptos ocorreu às vésperas do duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões , às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (09). A confusão se desenrolou nos arredores de um bar movimentado de Paris e, segundo registros, envolveu arremessos de cadeiras e copos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em resposta à escalada da violência, as forças de segurança da França decidiram reforçar a presença policial em Paris. Foram deslocadas cinco unidades especiais para atuar diretamente na cidade, com foco principal no acompanhamento dos torcedores visitantes. Conforme revelado por fontes britânicas e francesas, uma unidade foi destacada exclusivamente para monitorar esse grupo.

Aliás, a Unidade Nacional de Hooliganismo do Futebol classificou o jogo com risco nível três — em uma escala que vai até cinco. Essa categorização aponta para a possibilidade concreta de novos episódios de violência, exigindo atenção redobrada das autoridades locais.