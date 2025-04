Vegetti se torna o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco

Pablo Vegetti teve uma noite histórica em São Januário nesta terça-feira (8). O atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, da Venezuela, ultrapassou Germán Cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco.

O melhor cabeceador do futebol brasileiro marcou o 44º gol com a camisa do Vasco, sendo o 11º no ano.