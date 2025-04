Vasco revisitará local do ‘Milagre de Ponta Grossa’; relembre

Último confronto contra o Operário-PR, adversário na terceira fase da Copa do Brasil, contou com gols 'milagrosos' de Alex Teixeira

Ao ver o Operário-PR sair como adversário do Vasco no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (9), o torcedor cruz-maltino lembrou de um velho conhecido. Isso porque, o time paranaense traz memórias do último acesso do Vasco da Série B para a elite do futebol brasileiro, em 2022.

O último confronto entre as equipes foi o famigerado “Milagre de Ponta Grossa”, cidade que sedia o Fantasma, atual campeão paranaense. O Cruz-Maltino, que já estava em seu segundo ano consecutivo na segundona, temia ver o filme se repetir, já que sofria dificuldades novamente na busca pelo acesso. Relembre com o Jogada10, então, como foi tal batalha.