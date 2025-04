Teria vaga no Bayern? Jornalistas opinam declaração de Lothar Matthäus sobre Neymar

Comunicador da TNT Sports concordou com a análise do ídolo alemão sobre o brasileiro não ter espaço no clube bávaro

A menção de Lothar Matthäus ao “showman” Neymar expandiu os horizontes e tem gerado debates a nível mundial. Em entrevista concedida à ‘TNT Sports’ nessa terça-feira (08), o campeão mundial com a Alemanha e ídolo do Bayern de Munique, foi enfático ao explicar por que, em sua visão, o brasileiro não teria espaço no clube bávaro. Segundo ele, a postura do camisa 10 não combina com a filosofia de coletividade do time. Algo que, em partes, faz sentido à analise esportiva brasileira.

A forte declaração do ídolo alemão evidentemente pautou parte do programa ‘Último Lance’, da TNT Sports, da última terça-feira (08), no Youtube. Jorge Iggor, por exemplo, analisou a fala por dois viéis: de lamentação pela imagem e de concordância com o embasamento.