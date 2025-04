Seleção feminina se prepara para a Copa América e fará amistoso com a França

Confronto acontece em Grenoble e marcará o reencontro do Brasil depois do triunfo após o triunfo sobre o adversário nas Olimpíadas

Após os amistosos contra os Estados Unidos, a Seleção Brasileira Feminina enfrentará a França no dia 27 de junho, em Grenoble. Nesse sentido, o confronto faz parte da preparação das comandadas do técnico Arthur Elias visando a disputa da Copa América. O torneio acontece no Equador, de 12 de julho a 2 agosto.

O Brasil chega com moral após, na madrugada desta quarta-feira (9), vencer, de virada, os Estados Unidos, por 2 a 1, na Califórnia. Essa foi a primeira vitória das brasileiras na casa das adversárias.