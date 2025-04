Salah e Van Dijk perto de renovar com o Liverpool

Os torcedores do Liverpool receberam uma boa notícia nesta quarta-feira (9). De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano e da imprensa inglesa, a renovação de contrato de Mohamed Salah com o clube está quase fechada. A permanência do craque egípcio em Anfield depende somente de alguns detalhes, assim como a renovação do zagueiro Virgil van Dijk. De acordo com Romano, o Liverpool está confiante de que ambos os acordos serão concluídos em breve.

