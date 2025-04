Ríos marca novamente, Palmeiras bate o Cerro e assume liderança do grupo

Com o resultado, o Verdão alcançou a terceira vitória seguida nos últimos jogos e assumiu a liderança isolada do Grupo G, com seis pontos.

Agora o Palmeiras concentra suas forças no dérbi do próximo sábado (12), contra o Corinthians, no Allianz Parque. Pela Libertadores, o Verdão volta a campo apenas no dia 24, contra o Bolívar, na altitude de La Paz. No mesmo dia, o Cerro recebe o Sporting Cristal, em Assunção.

Palmeiras não brilha, mas sai na frente

O jogo começou com um Palmeiras pouco criativo e sem encontrar muitos espaços. Logo nos minutos iniciais, Raphael Veiga, que voltava de lesão, teve que ser substituído, após choque no ombro esquerdo. Os paraguaios conseguiram subir mais e tiveram a primeira oportunidade, em chute de fora da área de Velásquez, para defesa em dois tempos de Weverton.

Mesmo sem encantar, o Verdão conseguiu abrir o marcador em sua primeira oportunidade. Facundo Torres recebeu na direita de Murilo, cruzou para Felipe Anderson ajeitar e Richard Ríos marcar, pedindo silêncio para os torcedores que protestavam contra a atuação alviverde. Na sequência, quase veio o segundo. Vitor Roque deu passe para Estêvão, que finalizou para defesa de Gatito. No rebote, o goleiro salvou em tentativa de Facundo Torres.

Verdão melhora e fica com a vitória

O Verdão começou melhor na segunda etapa e teve oportunidades para ampliar. Richard Ríos recebeu passe na entrada da área e finalizou para defesa de Gatito. Na sequência, Vitor Roque recebeu passe de Felipe Anderson e balançou as redes. Porém, o auxiliar anotou o impedimento e o VAR, após longa checagem, confirmou.