‘Resultadista’, Botafogo evita catástrofe e testa paciência do público

Dizem os profetas do futebol que a ardilosa Libertadores não se joga, se vence. É claro que, com desempenho, o triunfo fica mais próximo. É uma questão aritmética. No entanto, a Copa reserva armadilhas e nuances que a lógica não dá conta. É aquela famosa aura que complica tudo. Atual campeão continental e com R$ 500 milhões de investimento, o Botafogo flertou com um fiasco retumbante diante do Carabobo, nesta terça-feira (8), no Estádio Nilton Santos. Até os 42 minutos do segundo tempo, o score acusava um intrincado 0 a 0 para as pretensões do Mais Tradicional. Se o placar permanecesse inalterado, a torcida alvinegra estaria quebrando a cabeça para encontrar uma combinação matemática pela classificação. Provavelmente como segundo lugar do Grupo A, avançando em algum critério de desempate. Sem contar o desespero daqueles que ficariam batendo a fuça contra a parede.

Não há mais Carabobos e tontos no esporte bretão? O time venezuelano veio ao Engenho de Dentro com uma proposta defensiva clara e quase aproveita as brechas deixadas pela equipe da casa. Para o Botafogo, os três pontos eram inegociáveis. Estão, agora, na conta. O Glorioso, porém, com desempenho abaixo da crítica nesta Copa Libertadores, escapou de ser a chacota da noite. “Resultadista”, o Alvinegro evitou uma verdadeira catástrofe.