Nacional presta homenagem a Manga antes de enfrentar o Bahia no Uruguai

Goleiro que marcou seu nome na história do clube morreu aos 87 anos na última terça-feira (8); homenagem rendeu muitos aplausos da torcida

Antes do duelo contra o Bahia, pela Libertadores, o Nacional-URU homenageou o Manga, que morreu na última terça-feira (8) durante luta contra câncer de próstata. O ex-goleiro marcou seu nome na história do clube uruguaio, com a conquista de três títulos internacionais, entre 1969 e 1974.

A bela homenagem ao brasileiro contou com um minuto de aplausos e o goleiro Mejía levantando a camisa lendária do multicampeão. Além disso, muitas faixas foram exibidas no estádio. Em uma delas, dizia: “Obrigado, Manga. Ídolo Eterno”.