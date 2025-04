Lyon x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Lyon

O Lyon confirmou a vaga nas quartas de final após passar com facilidade pelo Steaua Bucareste, da Romênia, vencendo por 7 a 1 no placar agregado. No entanto, no Campeonato Francês, ocupa apenas a 5ª posição, com 48 pontos. O PSG, inclusive, já garantiu o título da Ligue 1 com antecedência no último final de semana.

Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Paulo Fonseca terá os desfalques de Fofana e Nuamah, lesionados.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United vê a Liga Europa como uma oportunidade de ‘salvar’ a temporada ruim da equipe no cenário nacional. Além disso, vencer o torneio é a única forma do clube de Manchester disputar uma competição europeia na próxima temporada. Para chegar às quartas de final, os Red Devils eliminaram a Real Sociedad, com placar agregado de 5 s 2 na fase anterior.