Léo Jardim lamenta vaias da torcida do Vasco: ‘Temos confiança no professor Carille’

Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, em São Januário, a pressão sobre o trabalho do técnico Fábio Carille no Vasco segue intensa, com vaias e cobranças. Diante disso, o goleiro Léo Jardim saiu em defesa do comandante e lamentou a postura da torcida no duelo pela Sul-Americana.

“O externo a gente não pode controlar. É uma das primeiras vezes na vida que vejo um time ganhar o jogo e tomar vaia. É complicado, o externo não controlamos, o que controlamos é o que fazemos no dia a dia e o trabalho. Temos confiança no professor Carille e hoje, por mais que tenha sido um jogo difícil, conseguimos os três pontos e o objetivo que era fazer os quatro pontos e ficar na liderança (do grupo) “, afirmou, em entrevista à ESPN.