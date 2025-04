Légia Varsóvia x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

As quartas de final da Liga Conferência começam a ser disputadas nesta quinta-feira (10). O Chelsea visita o Légia Varsóvia às 13h45 (de Brasília), no Stadion Wojska Polskiego, em Varsóvia, na Polônia, pelo jogo de ida desta fase decisiva do terceiro maior torneio do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).