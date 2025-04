Lamborghini de Yuri Alberto destoa em trânsito de SP e supera máquina de Memphis Depay

Artilheiro do Corinthians, o jogador investiu mais de R$ 4 milhões no veículo, que possui características exclusivas, e chamou atenção

O atacante Yuri Alberto, destaque do Corinthians especialmente desde 2024, foi flagrado exibindo nada mais nada menos que uma Lamborghini Huracán Tecnica LP640-2 2024 pelas ruas de São Paulo. O modelo adquirido pelo atacante ainda se destaca pela cor exclusiva: Viola Pasifae, um roxo vibrante. Avaliado em R$ 4,4 milhões, de acordo com a tabela FIPE, o veículo se impõe entre os mais caros já vistos entre jogadores do futebol brasileiro.

Para se ter uma ideia base, o valor da máquina supera até mesmo a do colecionador Memphis Depay, que nunca escondeu sua fixação por carro. Vale frisar, também, que o holandês recebe um salário que gira em torno de R$ 3,5 milhões mensais, enquanto Yuri recebe R$ 1,7 milhão.