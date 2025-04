Jornalistas se unem e expõem revolta após ESPN afastar seus companheiros de profissão

Emissora optou por suspender seis jornalistas depois de críticas à CBF durante um programa. Veículo e entidade têm relações comerciais / Crédito: Jogada 10

A decisão da ESPN em suspender seis jornalistas causou uma comoção na classe de comunicadores. Isso porque alguns companheiros de profissão usaram suas redes sociais para expor a revolta com a conduta. Entre eles estão Arnaldo Ribeiro, ex-funcionário da emissora, e José Trajano, um dos fundadores do canal no Brasil. “Sou do tempo em que lá Informação era o nosso esporte!!! A ESPN censurar e suspender jornalistas que repercutiam no Linha de Passe a reportagem da Piauí, que revela com dados e informações verdadeiras a farra do boi da gestão Ednaldo, é um absurdo. Minha solidariedade aos colegas”, frisou Trajano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Onde fomos parar…?!”, apenas questionou Arnaldo. “Solidariedade aos amigos que fazem jornalismo”, ressaltou Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports na Inglaterra. Além disso, os comentaristas Venê Casagrande e Marcelo Raed também se posicionaram em protesto ao procedimento adotado pela ESPN. “Todo meu apoio aos colegas jornalistas da ESPN afastados por fazer justamente o que devem fazer: jornalismo. É um dia muito triste para a profissão”, repudiou o comunicador que integra o SBT.

“Minha solidariedade aos amigos da ESPN que na última segunda, EM PLENO DIA DO JORNALISTA, fizeram um programa de debate com críticas sobre a eleição na CBF e foram afastados”, desprezou o jornalista que atua no SporTV. Se eu fosse um dos jornalistas suspensos pela ESPN por debater a matéria da Piauí sobre a CBF, pedia demissão e processaria a Disney. Com que cara vai retornar à bancada? Desconheço o contrato da emissora, mas jornalisticamente falando isso não parece ser causa justa para… — Helder Maldonado (@heldermaldonado) April 9, 2025

Quem nunca? Lamentável o que fizeram com os jornalistas da linha de frente da ESPN, afastados por 1 dia, por terem comentado e avançado nas denúncias da Revista Piauí contra a CBF e seu presidente, Ednaldo Rodrigues.

Há dois covardes quando isso acontece: quem liga pedindo… pic.twitter.com/TeWDtw4Y9R — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) April 9, 2025