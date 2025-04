Jornalista da Espanha detona atuações de Rodrygo e Vini Jr

Brasileiros tiveram atuação apagada em derrota do Real Madrid por 3 a 0 para o Arsenal na última terça-feira

Uma análise do jornalista esportivo Sergio López, do “AS”, um dos maiores periódicos da Espanha, detonou a atuação dos atacantes brasileiros Rodygo e Vini Jr na derrota do Real Madrid sobre o Arsenal por 3 a 0. O primeiro foi classificado como “errático”. Já o segundo recebeu “tímido” e “mal”.

Ainda de acordo com o texto, a dupla do Real Madrid e da Seleção Brasileira ficou presa à marcação do Arsenal, sem esboçar o mínimo de reação. Além dos dois, o próprio Real Madrid também foi detonado pelo jornalista: “Um Real Madrid sem ideias claras”.