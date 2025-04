Gian Oddi se pronuncia após afastamento da ESPN: ‘Processos não foram seguidos’

Ainda de acordo com o jornalista, a emissora alegou que afastou os nomes porque eles não seguiram os processos exigidos na produção do respectivo programa.

“Fala, pessoal. Tô gravando para tratar da matéria que saiu de manhã no UOL e depois em vários lugares sobre o Linha de Passe da última segunda-feira (7). Eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como os meus colegas. Sinceramente, se eu volto na linha de passe nesta quinta é porque eu tenho consciência que vamos continuar falando as coisas da maneira que a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive há mais de 15 anos contratado pelo Trajano. É uma premissa fundamental do nosso trabalho. Eu acho que isso é uma premissa de nosso trabalho”, iniciou.

Então se não for para ser assim, eu não voltaria. Nem a ESPN, talvez nem faria jornalismo esportivo. É uma parte importante do que a gente faz. Mas eu vou continuar agindo dessa maneira. A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para a direção da ESPN, esteja preparada para as consequências que um programa do gênero não acaba tendo. Certos processos precisam ser seguidos e certos processos não foram seguidos, essa é a argumentação. Eu volto para o Linha de Passe agindo e falando da maneira que eu sempre agi”, concluiu Gian Oddi.