Gabriel Jesus incentiva Palmeiras no Allianz Parque em jogo contra Cerro Porteño

Atacante do Arsenal prestigia Verdão em jogo desta quarta-feira, pela fase de grupos da Libertadores: 'Portas sempre estarão abertas'

O Palmeiras conta com a torcida ilustre de Gabriel Jesus no confronto destta quarta-feira (9), frente ao Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela terceira rodada da Libertadores.

O atacante do Arsenal, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e passou por procidimento cirúrgico, só voltará jogar na próxima temporada europeia.