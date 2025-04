Futebol feminino terá mais seleções que o masculino nas Olimpíadas de Los Angeles

As Olimpíadas de Los Angeles terão uma novidade importante no futebol. Pela primeira vez na história, haverá mais seleções femininas do que masculinas na disputa. Serão 16 times no torneio feminino e 12 no masculino, uma inversão em relação às últimas quatro edições, que tinham mais equipes masculinas.

