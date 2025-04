Fluminense e Bragantino empatam no Brasileirão Sub-20

Fluminense e Bragantino empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (9), em partida da 5ª rodada do Brasileirão Sub-20 no CPD (Centro de Performance e Desenvolvimento) de Atibaia, que pertence ao Massa Bruta. Felipe Ramos abriu o placar para os mandantes aos 17 minutos do primeiro tempo. Já Julio Fidelis deu números finais praticamente no primeiro ato da etapa complementar.

A nota triste aconteceu quase no lance seguinte. O atacante Rodrigo, do Massa Bruta, chocou-se com o zagueiro Loiola, do Fluminense, e precisou ser levado a um hospital da região por conta disso para fazer exames. O jogo foi paralisado por cerca de 10 minutos. Felizmente, as imagens não indicaram que a situação inspira muitos cuidados.