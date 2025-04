Fluminense defende longa invencibilidade em competições continentais no Maracanã

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o San José, pela 2ª rodada da Sul-Americana, no Maracanã. Assim, a equipe carioca tem se consolidado com um mandante difícil de ser batido em competições continentais. Afinal, não perde em casa neste tipo de torneio há quase quatro anos (18 partidas).

Além disso, o time contará com a presença do técnico Renato Gaúcho. Ele estreou com vitória sobre o Red Bull Bragantino no último domingo (6), pelo Brasileirão. O comandante, aliás, foi vice da Libertadores com o Tricolor em 2008 e esteve à beira do campo em duas partidas na campanha do vice da Sul-Americana de 2009.