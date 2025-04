Flamengo só empata com América-MG pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo ainda não conseguiu embalar e empatou por 0 a 0 com o América-MG, nesta quarta-feira (9), na Gávea, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Coelho avançou a marcação e quase saiu a frente no placar nos minutos iniciais de jogo, enquanto o Rubro-Negro procurou trabalhar a bola para chegar ao gol. No entanto, ninguém conseguiu balançar as redes.

Com o resultado, o Flamengo agora permanece na oitava posição, com sete pontos. Do outro lado, o América-MG está na 13ª colocação da tabela, com cinco pontos. Aliás, as equipes não conseguiram emplacar sequência na competição da categoria.