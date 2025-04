Flamengo desperdiça chances e perde para o Central Córdoba no Maracanã

Com isso, o Rubro-Negro dá adeus à liderança do Grupo C da Libertadores e começa a se complicar na competição

Os argentinos do pequeno Central Córdoba fizeram história no Maracanã, diante do Flamengo. Em seu primeiro jogo fora da Argentina, esta pequena e centenária agremiação conseguiu vencer o Rubro-Negro, diante de 56.515 torcedores, nesta quarta-feira, 9/4, pela 2ª rodada do Grupo C da Libertadores: 2 a 1. Apesar de deixar a bola com os brasileiros (78% de posse), foi muito efetivo nos contra-ataques, abrindo dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Flamengo diminuiu com De la Cruz, em cobrança de falta. Quase empatou nos acréscimos, com Bruno Henrique, mas ficou nisso. Lamentou demais os muitos gols perdidos.

Assim, acabou a invencibilidade de 16 jogos do Flamengo. O Central Córdoba, com a vitória, vai aos quatro pontos. O Flamengo, muito vaiado ao fim da partida, permanece com três pontos neste grupo que ainda tem a LDU e o Deportivo Táchira.