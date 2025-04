Ednaldo Rodrigues fala sobre busca por técnico da Seleção

Após o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, o presidente Ednaldo Rodrigues falou sobre a procura por um novo técnico para a Seleção Brasileira. Segundo o mandatário, reeleito em 24 de março, as buscas passam prioritariamente por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas.

“Detalhes são com Rodrigo Caetano. Ele está tratando, já tem um nome, outros nomes. Estamos trabalhando, isso tem que ter cuidado muito grande. É preciso entrar em contato com as instituições antes de entrar em contato com cada um deles. Isso é tratado diretamente com o Rodrigo. Em breve, quando ele decidir, vou sentar para conversar com o presidente que o emprega”, revelou.