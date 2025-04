Edílson Capetinha aparece com nova camisa do Corinthians

Na noite desta quarta-feira (9), uma imagem de Edílson Capetinha com a possível nova camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais e movimentou a torcida. O ex-atacante, que fez história no clube, apareceu vestindo o uniforme número 1 e, posteriormente, brincou com os torcedores do Timão em seu perfil.

Na publicação em sua própria rede social, o ex-jogador aumentou a expectativa da Fiel. Ele compartilhou um recorte da imagem que deixou à mostra detalhes como a gola, o logo da Nike e parte do escudo corintiano, acompanhado da legenda: “Será?”, deixando no ar a possibilidade de ser realmente o novo manto do clube.