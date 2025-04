Cruzeiro busca empate com Atlético e segue na liderança do Brasileirão Sub-20

Em clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (9), no Estádio das Alterosas, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. O Galo saiu na frente do placar com Louback de pênalti, mas a Raposa buscou o empate fora de casa com Cauã Baptistella.

O empate foi o suficiente para o time celeste seguir na liderança do campeonato, somando 11 pontos. Porém, até o fim da rodada, a equipe de Luciano Dias pode ser ultrapassada. Por outro lado, o Alvinegro somou seu sexto ponto na competição e agora ocupa o 11º lugar.