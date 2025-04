Com ausência de Guga, Samuel Xavier deve ter sequência como titular do Fluminense

Lesão do camisa 23 abre espaço para lateral tentar se consolidar novamente entre os onze, agora com a chegada do técnico Renato Gaúcho

O Fluminense confirmou, na última segunda-feira (7), a lesão na coxa esquerda de Guga, que deve ficar de fora por no mínimo três semanas. Assim, Samuel Xavier, que disputa a vaga de titular na lateral direita, deve ter uma sequência entre os onze neste período, com a chegada do técnico Renato Gaúcho.

Ainda sob o comanda de Mano Menezes, os dois laterais revezavam pelo setor, sem a definição de um titular absoluto. No primeiro jogo de Portaluppi à beira do campo, o camisa 23 foi o escolhido. No entanto, sofreu a lesão no segundo tempo do duelo com o Bragantino, pelo Brasileirão.