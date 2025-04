CBF se manifesta após polêmico afastamento de jornalistas da ESPN

A decisão da ESPN em afastar seis jornalistas após críticas à atual administração da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve repercussão impactante. Tal cenário exigiu que a entidade máxima do futebol brasileiro se posicionasse sobre seu suposto envolvimento no episódio. Afinal, há acusações de que a instituição seria a autora do pedido de suspensão dos comunicadores.

Contudo, em contato com o portal “Lance!”, a CBF alega que não teve interferência na escolha da emissora. Por sinal, frisou que defende o direito dos profissionais de comunicação se expressarem.