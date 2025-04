Barcelona atropela Dortmund com gol e assistências de Raphinha

Dessa maneira, Raphinha e Lewandowski chegaram aos 12 gols e dividem a artilharia da Champions. O atacante brasileiro tem 21 assistências e 49 participações em gols do Barcelona na temporada, somando todas as competições.

O Barcelona abriu uma grande vantagem nas quartas de final da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (9), o clube catalão venceu o Borussia Dortmund por 4 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de ida entre as equipes. O time comandado pelo técnico Hansi Flick contou com mais uma grande atuação de Raphinha para buscar a vitória. Isto porque o brasileiro abriu o placar no primeiro tempo e deu assistências para Lewandowski e Lamine Yamal no segundo tempo. O centroavante polonês ainda anotou o segundo no jogo e confirmou a goleada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, com os dois gols marcados nesta quarta-feira, Lewandowski chegou a 99 gols com a camisa do Barça e está muito próximo de chegar ao 100º pelo clube catalão.

Com o resultado, o Barcelona pode perder por até três gols de diferença no jogo da volta que garante a classificação para a semifinal da Champions. Borussia Dortmund e Barça voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Barcelona x Borussia Dortmund

O Barcelona conseguiu se impor em casa e dominou o jogo contra o Dortmund. Com menos de dez minutos, o Barça já havia criado três boas chances, duas com Yamal e uma com Lewandowski. Até que, aos 24 minutos, após desvio do zagueiro Cubarsí na área, a bola já se encaminhava para o gol, mas Raphinha completou em cima da linha e marcou seu 12º gol na Champions, assumindo a liderança da artilharia. Apesar da pressão, o time foi para o intervalo com somente um gol de vantagem.