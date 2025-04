Bahia x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em 18º, Tricolor baiano vem mal no Brasileirão Sub-20, enquanto Cruz-Maltino vem de quatro vitórias seguidas somando todas as competições / Crédito: Jogada 10

A quinta rodada do Brasileirão Sub-20 já está em andamento e tem encerramento nesta quinta-feira (10), com três jogos. Em um deles, o Bahia recebe o Vasco, no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari (BA), às 15h (de Brasília). Com sete pontos em quatro jogos, o Cruz-Maltino surge na sexta posição, enquanto o Bahia vem em 18º, com apenas três. Onde assistir A partida desta quarta-feira (17) terá a transmissão da TV Bahêa, no Youtube.

Como chega o Bahia Se no Baianão Sub-20, o Bahia vem com 100% de aproveitamento após dois jogos, não se pode dizer o mesmo no Brasileirão da categoria. Isso porque o time vem na modesta 18ª posição, com apenas três pontos. A equipe de Léo Galbes perdeu as duas primeiras rodadas – para Corinthians e Palmeiras, respectivamente -, venceu a terceira (contra o Athletico), mas voltou a sofrer um revés na última partida. Foi até Minas Gerais e perdeu por 3 a 1 para o Atlético-MG, se afundando na tabela. Como chega o Vasco O Vasco vem em uma fase avassaladora. Afinal, venceu seus quatro últimos jogos na categoria, incluindo três goleadas por cinco gols de diferença (sendo um 5 a 0 contra o Flamengo, fora de casa). Foram, assim, 19 gols neste recorte, que inclui duas rodadas do Brasileirão e outras duas pela Copa Rio.