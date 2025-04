Zagueiro do Carabobo sai de ambulância após choque com Mastriani, do Botafogo

Neira se envolveu em lance perigoso no segundo tempo e precisou ser substituído em partida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores

Durante o segundo tempo entre Botafogo e Carabobo (VEN), os jogadores e torcedores presentes no Nilton Santos levaram um susto. No segundo tempo, o zagueiro Neira se envolveu em forte choque de cabeça com o atacante Mastriani, e precisou deixar o campo de ambulância. O árbitro paralisou o jogo por mais de cinco minutos para atendimento.

O lance perigoso aconteceu com 12 minutos da etapa complementar, quando Alex Telles cruzou pela esquerda, e os dois disputaram a bola pelo alto. Neira conseguiu afastar, mas se chocou fortemente com o adversário e caiu na hora. Os companheiros se desesperaram pedindo atendimento médico.