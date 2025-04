Velório de Manga acontece nesta quarta no Salão Nobre de General Severiano

Local será aberto aos torcedores, que poderão dar o último adeus ao ex-jogador mais vitorioso da história do clube, das 8h às 10h15 / Crédito: Jogada 10

O Botafogo informou que o ídolo Manga será velado, nesta quarta-feira (9), no Salão Nobre de General Severiano, sede do clube carioca. Assim, o local será aberto aos torcedores, que poderão dar o último adeus ao ex-arqueiro, das 8h às 10h15. O goleiro morreu na manhã desta terça-feira (8), aos 87 anos, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio, e lutava contra um câncer de próstata. O sepultamento acontece às 11h, logo após o velório, no Cemitério São João Batista. “O velório do ídolo Manga acontecerá no Salão Nobre de General Severiano, de 8h às 10h15 desta quarta-feira, aberto aos torcedores. O sepultamento está marcado para 11h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo”, publicou.

O velório do ídolo Manga acontecerá no Salão Nobre de General Severiano, de 8h às 10h15 desta quarta-feira, aberto aos torcedores. O sepultamento está marcado para 11h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo. #BFR #ObrigadoManga — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025 O ex-atleta defendeu o clube carioca de 1959 a 1969 e conquistou impressionantes 20 títulos, sendo o mais vitorioso da história do clube. Entre eles, estão os quatro Cariocas e o tricampeonato do torneio Rio-São Paulo. Além disso, teve conquistas fora do país, como Torneio Internacional da Colômbia, Torneio Pentagonal do México, Torneio de Caracas, Torneio Quadrangular do Suriname, entre outros.

O arqueiro também defendeu as cores do Internacional, onde se sagrou tricampeão gaúcho e bicampeão brasileiro. Em seguida, o jogador foi tetracampeão uruguaio e campeão da Libertadores com camisa do Nacional, do Uruguai. Ele ainda foi campeão pelo Barcelona, do Equador, e no Sport, e ainda passou por Operário-MS, Coritiba e Grêmio. Goleiro recebeu ‘visita’ da taça da Libertadores Em dezembro, o ídolo alvinegro recebeu uma visita especial em sua casa: a taça da Libertadores, inédita na história do clube carioca, após vitória sobre o Atlético-MG. Na ocasião, ele aproveitou para parabenizar o elenco e o então treinador Artur Jorge pela conquista.

"Estou muito contente de receber o presidente do Botafogo aqui na minha residência, ainda mais agora que fomos campeões da América. Sempre torcendo pelo Botafogo, na derrota, no empate, e ganhamos a Libertadores com partidas difíceis. Parabéns ao treinador maravilhoso e toda equipe do Botafogo", disse.

