Vegetti garante vitória do Vasco sobre o Puerto Cabello (VEN) na Sul-Americana

Time não faz um bom jogo, mas conta com gol de cabeça do segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube para buscar os três pontos

O Vasco conquistou sua primeira vitória na fase de grupos da Sul-Americana. Nesta terça-feira (8), em São Januário, o time venceu o Puerto Cabello (VEN) por 1 a 0, com mais um gol de cabeça de Vegetti. Apesar do resultado positivo na segunda rodada do Grupo G, a atuação foi abaixo do esperado, e o técnico Fábio Carille foi alvo de críticas e xingamentos da torcida. Com o gol marcado, o atacante argentino ultrapassou Germán Cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Dessa maneira, o Vasco chegou aos quatro pontos e está na liderança isolada do Grupo G da Sul-Americana. Por outro lado, o Puerto Cabello é o lanterna da chave com apenas um ponto. Lanus e Melgar, com um ponto cada, se enfrentam na Argentina, nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília).