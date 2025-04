Vasco volta a jogar diante sua torcida em jogo sul-americano; relembre

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Relembre

Assim, o Vasco pegou o Oriente Petrolero (BOL) no sorteio da primeira fase da Sul-Americana, que, na ocasião, ainda não tinha fase de grupos. E, com gol do próprio Cano, após linda assistência de Talles Magno, o Gigante da Colina estreou com o pé direito e venceu por 1 a 0, saindo na frente por vaga na segunda fase. 17.706 pessoas pagaram para ver o triunfo do time da casa, em São Januário, no dia 5 de fevereiro. Na volta, dia 20 do mesmo mês, empate por 0 a 0 na Bolívia e vaga garantida.

Lembra da peculiaridade citada? Pois bem. Pouco mais de um mês depois, a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil, forçando a paralisação do futebol mundial. Depois de alguns meses, os jogos voltaram a ocorrer, mas sem a presença de torcida.

Dessa forma, o Cruz-Maltino só foi receber o Caracas (VEN) em outubro, no dia 29. A partida foi em São Januário de portões fechados, sem torcedores presentes. Tiago Reis marcou o gol único, que deu a vitória por 1 a 0 aos donos da casa. O cenário se repetiu: na volta, novo empate por 0 a 0 e vaga à terceira fase.