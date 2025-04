Vasco tem desfalque de Adson; Jair fica fora por opção

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa. Segundo ele, os dois estarão fora da relação para o duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília). O Cruz-Maltino, no entanto, ainda não divulgou a lista dos jogadores que estarão à disposição de Carille.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Técnico do Vasco sub-20 comenta fase artilheira da equipe

Adson, enfim recuperado de fratura por estresse na tíbia direita, voltou a atuar no duelo contra o Santos, pela abertura do Brasileirão, no último dia 30. Na ocasião, ele entrou aos 23′ da etapa final, participando dos últimos 22 minutos da vitória por 2 a 1, em São Januário.

Depois, entrou também contra o Melgar (PER), no empate por 3 a 3, na última terça (1º), indo a campo aos 26′ da etapa final. Posteriormente, ganhou mais 14′ ao entrar na vaga de Rayan na derrota por 3 a 0 para o Corinthians. Assim, ele soma 55 minutos desde que retornou da lesão. Dessa forma, o Departamento Médico do clube optou por preservar Adson no duelo desta terça. Garré e Rayan podem atuar na posição.

Já Jair foi titular diante o Corinthians, atuando por 62 minutos. Antes, entrara no intervalo do duelo contra o Melgar, atuando os 45′ finais. Ao todo, são 12 partidas (sete como titular) para o volante, que soma 666 minutos na temporada.