Santos divulga balanço financeiro do primeiro ano de Marcelo Teixeira

De acordo com o documento, o Santos teve receita de R$ 459.489.236,00. Além disso, os custos operacionais e despesas administrativas de R$ 401.127.483,00 no ano passado, resultando em um superávit de R$ 58.361.753,00.

O Santos divulgou o balanço financeiro do primeiro do presidente Marcelo Teixeira. O clube teve déficit contábil de R$ 105,2 milhões em 2024 e chegou a uma dívida total de R$ 977,04 milhões, com dívida líquida de R$ 447,06 milhões. Mesmo assim, os números foram aprovados pelo Conselho Deliberativo na noite da última segunda-feira.

Considerando as provisões para demandas judiciais, despesas e receitas financeiras, amortizações e depreciações, houve um déficit contábil final de R$ 105 milhões. Este valor decorreu da contabilização de valores para provisões e demandas judiciais no valor de R$ 43 milhões. Porém, a maior parte do montante foi equalizada por meio do Plano Coletivo CNRD – Câmara Nacional de Resolução de Disputas.

O maior impacto no resultado financeiro foi a atualização pela Taxa Selic dos parcelamentos do Profut, Perse e Parcelamento Simplificado. Além disso, houve a atualização do Regime Centralizado de Execuções e multas pelos pagamentos de Transfers ban, por operações realizadas na gestão anterior, no total de mais R$ 73 milhões.

Por fim, houve o registro das amortizações, de acordo com a vigência dos contratos dos atletas, no valor de R$ 44 milhões. E também as depreciações dos valores de bens imobilizados: R$ 2,5 milhões.

Receita maior do Santos

O Santos conseguiu uma receita R$ 459.489.236,00, sendo que o orçamento desenhado para 2024 previa R$ 394.086.925,00. Este valor com planejamento de Série A, sem contar com o impacto financeiro do rebaixamento para a segunda divisão, que ocorreu em 2023.