Raphinha é defendido pelo técnico do Barcelona: ‘É o mesmo de antes’

A imprensa espanhola criticou Raphinha após o empate com o Betis. No entanto, Flick garantiu que o atacante mantém o mesmo desempenho do início da temporada.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, defendeu o brasileiro Raphinha, um dos principais nomes da equipe, nesta terça-feira (8), durante entrevista coletiva. O treinador falou antes do duelo contra o Borussia Dortmund, pelas quartas de final da Champions League, marcado para esta quarta-feira (9).

Depois da partida, Raphinha demonstrou irritação com a arbitragem e chegou a empurrar o goleiro Ter Stegen. De acordo com a imprensa local, o jogador perdeu ritmo após defender a Seleção Brasileira na Data Fifa.

“Tentamos recuperá-lo depois da Data Fifa. O que vejo nos treinos é o mesmo de antes. Raphinha está muito ativo, desperto, dinâmico. Isso mostra que ele está pronto para o jogo de amanhã” afirmou Flick.

Após o retorno da Seleção, o atacante participou da preparação para o confronto com o Osasuna, mas não saiu do banco contra o Girona. Por outro lado, ficou à disposição diante do Atlético de Madrid, pela semifinal da Copa do Rei, e também no empate com o Betis.