Neymar retorna aos treinos no Santos e mira confronto contra o Fluminense

Recuperado de lesão na coxa, craque santista esteve com o grupo no gramado do CT Rei Pelé, nesta terça-feira (8) / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (8), Neymar voltou a treinar com o elenco do Santos. Ele passou 33 dias afastado devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A comissão técnica espera contar com o camisa 10 no próximo jogo. O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. VEJA: Neymar mantém otimismo apesar do empate do Santos na Vila: ‘Vamos nos recuperar’