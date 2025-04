Mirassol anuncia contratação de ex-jogador do Fluminense

O Mirassol anunciou a chegada de mais um reforço para a temporada de 2025. O meia Yago Felipe, de 30 anos, que já teve passagem pelo Fluminense, foi emprestado pelo Bahia até dezembro, quando encerra seu contrato.

“A expectativa é muito alta, estou muito feliz, animado e motivado com esse desafio. Creio que tenho muito a contribuir aqui no Mirassol, me receberam muito bem e espero retribuir isso dentro de campo”, disse Yago Felipe.