Matheus Martins reconhece dificuldade em vitória do Botafogo: ‘Precisamos ter paciência’

Atacante, que entrou no decorrer do jogo, marcou o segundo gol do triunfo dramático sobre o Carabobo, pela segunda rodada da Libertadores

Com dois gols no fim, o Botafogo venceu o Carabobo no sufoco nesta terça, pela Libertadores, no Nilton Santos. Autor do segundo gol, no último lance, Matheus Martins ressaltou a dificuldade da partida diante de um adversário que atuou de forma fechada e pediu paciência para encontrar os gols.

“Não estreamos como queríamos, que era com a vitória, sempre queremos vencer, sempre estamos trabalhando para conseguir os três pontos. Somos os atuais campeões, sabemos que todas as equipes que vêm nos enfrentar aqui vão se fechar, jogar lá atrás. Precisamos ter paciência com a bola, para achar o primeiro gol, e quando achar o primeiro vão sair todos”, disse Matheus ao “Paramount+”.