Manga: Brasil perde o terceiro goleiro com mais títulos no futebol do país

Ídolo do Botafogo e do Internacional conquistou 25 títulos de expressão numa época em que se disputava menos competições / Crédito: Jogada 10

O ex-goleiro Manga morreu, nesta terça-feira (8), aos 87 anos, e levou com ele um currículo com incríveis 25 títulos de expressão ao longo da carreira. Para homenageá-lo, o site “Torcedores.com” foi atrás para descobrir onde se encontra o eterno ídolo do Botafogo e do Internacional, campeão do mundo com a Seleção, no ranking de goleiros brasileiros com mais títulos conquistados. E notou que Manga é o terceiro goleiro mais vencedor da história do futebol do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Metodologia A pesquisa levou em consideração, então, todos os títulos de expressão de todos os goleiros convocados para a Seleção Brasileira em todas as Copas do Mundo e também outros nomes que fizeram história no futebol brasileiro, mas que não defenderam a Seleção em Mundiais, casos de Fábio, Raul Plassmann, Danrlei, Clemer e Helton, entre outros. No total, o estudo analisou 63 nomes. A publicação não considerou títulos não oficiais e nem títulos oficiais menores de âmbito estadual, como Torneio Início e turnos de estaduais. Títulos de Segunda Divisão também não foram anotados. Manga atrás apenas de Júlio César e Dida Manga, assim, conquistou 25 títulos de expressão numa época em que se disputava menos competições. Afinal, nos anos 1960 e 1970, o calendário do futebol brasileiro e mundial não era inchado como atualmente é. Ainda assim, ele se coloca como o terceiro goleiro com mais títulos da história do Brasil. Apenas Júlio César e Dida levantaram mais taças do que ele. Júlio César conquistou 31 títulos em passagens por Flamengo, Internazionale e Benfica. Dida também foi multicampeão, levantando troféus por Vitória, Cruzeiro, Corinthians, Milan e Internacional.

Os três, aliás, têm em comum o fato de terem sido campeões por muitos times. Manga, além de ter feito história com a camisa do Botafogo, foi ídolo também no Internacional, no Nacional (URU) e no Barcelona (EQU). Foi campeão também por Sport, Grêmio, Operário-MS e Coritiba. Perto de Manga em atividade, apenas Ederson e Fábio Manga foi o goleiro mais vitorioso do futebol brasileiro até o século 21, quando Júlio César e Dida começaram a construir suas carreiras no futebol. Foram mais de duas décadas como o goleiro mais vencedor da história do Brasil. Atualmente, apenas dois goleiros em atividade estão perto de Manga e ameaçam seu lugar como o terceiro goleiro mais vitorioso do futebol brasileiro: Ederson e Fábio.