Lenda do Bayern detona Neymar: ‘Um showman, pensa muito em si mesmo’

Lothar Matthäus afirma que o camisa 10 do Santos é individualista ao extremo, o que não combinaria com o estilo do clube bávaro / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores jogadores alemães da história do futebol, Lothar Matthäus não poupou críticas a Neymar e enfatizou o motivo pelo qual o brasileiro não combinaria com o Bayern de Munique, clube ao qual é ídolo. Em fevereiro deste ano, o atual jogador do Santos revelou que, antes de seu acerto com o brasileiro Pep Guardiola tentou levá-lo para o clube bávaro em 2013. Nesta terça-feira (8), antes da partida entre Bayern e Inter de Milão, na Allianz Arena, pelas quartas da Champions, o craque e campeão da Copa do Mundo de 1990 reforçou os laços de “família” do clube bávaro e deixou claro que lá não haveria vez para jogadores como Neymar, a quem vê como extremamente individualista.