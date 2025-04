Grêmio confirma retorno de Braithwaite e Cristian Olivera contra o Atlético Grau

Apesar disso, o camisa 22 deve ficar como opção no banco, a princípio, e Arezo seguir na equipe inicial. A dupla foi ausência na delegação que viajou ao Nordeste para a partida contra o Ceará, no último sábado (05). O clube preferiu mantê-los em Porto Alegre para intensificar e concluir tratamento de problemas. Por sinal, em nenhum dos diagnósticos houve a constatação de lesões.

O Grêmio confirmou o retorno dos atacantes Braithwaite e Cristian Olivera a lista de relacionados para o embate com o Atlético Grau, do Peru, nesta terça-feira (08). Isso porque os dois se recuperaram de problemas que sofreram antes do compromisso pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O uruguaio te maior probabilidade de retomar a titularidade. Por outro lado, o dinamarquês ainda tem situação indefinida.

Por outro lado, o volante Cuéllar segue como desfalque, ainda em recuperação de uma contusão muscular na coxa esquerda. O novo prazo para o seu retorno será o confronto com o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena, no próximo domingo (13). O atacante Amuzu também é baixa, pois sofreu um choque de cabeça na derrota para o Vozão. Afinal, o belga cumprirá o protocolo de concussão da Fifa. Com isso, a sua volta provavelmente ocorrerá também no embate com o Rubro-Negro.

Imortal mais ofensivo para confronto com o Atlético Grau

O planejamento do técnico Gustavo Quinteros é priorizar a Sul-Americana e manter o 100% de aproveitamento. Além disso, iniciar o processo de evolução do desempenho da equipe e afastar a desconfiança em seu trabalho. Neste cenário, o comandante pretende escalar uma equipe com características mais ofensivas. Portanto, Cristaldo deve ganhar a vaga de Camilo no meio de campo. A modificação visa aumentar a capacidade de criação da equipe. Assim, no entendimento do treinador, o argentino se encaixa neste requisito.

Portanto, o camisa 15, com características mais defensivas provavelmente passará a brigar por uma vaga com Edenilson. Além disso, há outras disputas em aberto. No caso entre João Pedro e Igor Serrote na lateral direita, além de Pavón e Aravena no ataque.