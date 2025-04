Flamengo volta ao Maracanã na Libertadores com retrospecto dominante

Rubro-Negro venceu 26 dos últimos 31 jogos como mandante no torneio e busca manter bom desempenho diante do Central Córdoba

O Flamengo volta a jogar no Maracanã pela Libertadores nesta quarta-feira (10), quando enfrenta o Central Córdoba, da Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos. Apesar de a última lembrança no estádio pela competição ter sido uma derrota por 1 a 0 para o Peñarol, nas quartas de final do ano passado, o desempenho do time no Maracanã, em jogos de Libertadores, tem sido altamente positivo nos últimos anos.

