Flamengo convoca votação para aprovar contas de 2024

Presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Lomba, marca encontro para próxima terça-feira (15/4) na sede do clube, na Gávea

O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião para a próxima terça-feira (15), na sede do clube. A votação da prestação de contas do exercício de 2024, último ano da gestão de Rodolfo Landim, será uma das pautas do encontro. A expectativa do Rubro-Negro, aliás, é pela aprovação.

O relatório da auditoria EY, que fez a análise das demonstrações financeiras, opinou que elas “apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, do clube” em 31 de dezembro do ano passado. Além disso, o documento já teve o parecer favorável do Conselho Fiscal.