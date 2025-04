Flamengo anuncia renovação de contrato com Gerson: ‘É o time do meu coração’

Meia tinha vínculo até 2027 e ampliou seu compromisso até o fim de 2030, com valorização salarial. Jogador é o um dos principais nomes do elenco

A renovação de Gerson já vinha se arrastando desde o ano passado . O jogador tinha o mesmo salário de quando retornou ao clube, no início de 2023, e era um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco. Dessa maneira, o seu staff vinha negociando uma valorização com a diretoria do Flamengo.

Agora, Gerson tem o contrato mais longo do plantel do Flamengo: até 2030. O clube reajustou os valores do antigo vínculo, apesar de não ter chegado ao que havia sido pedido pelo jogador. Além disso, em relação ao pagamento de luvas, o prazo para quitar o montante será menor.

Gerson não terá o maior salário do elenco. No entanto, terá um aumento satisfatório em seu novo compromisso com o Rubro-Negro. A negociação teve o aval do técnico Filipe Luís.

O camisa 8 vem sendo um dos destaques do Flamengo e, na última janela de transferências, recebeu proposta do Zenit, da Rússia. Aos 27 anos, o jogador vem sendo convocado para a Seleção Brasileira para partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.