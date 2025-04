Ex-Flamengo restabelece namoro depois de caso com Anitta

A fila andou! O meio-campista Vinícius Souza, revelado pelo Flamengo, não teve problemas para esquecer Anitta . Isso porque o volante do Sheffield United, da Inglaterra, restabeleceu o romance com a empresária Isabelle Michel. Após rumores, o casal confirmou que decidiu reatar o namoro, através de uma postagem nas redes sociais, na última segunda-feira (07).

Detalhes da separação de Anitta e volante ex-Flamengo

De acordo com o jornal “Extra”, o atleta decidiu se reaproximar da mãe de sua filha poucos dias depois de Anitta dispensá-lo. Vinícius e a artista se relacionaram por cinco meses e o caso terminou ao fim de janeiro.

O afastamento ficou nítido exatamente no mesmo período. Afinal, a cantora excluiu fotos e vídeos em que estava na companhia do volante. Na mesma época, Isabelle viajou para Inglaterra ao lado da filha, Maria Alice, de um ano, exatamente fruto do seu romance com o jogador.

O período de recesso escolar da criança motivou a ida de mãe e filha para a Europa. Apesar do período em que estiveram separados, Vinícius e a empresária mantiveram uma boa convivência devido a Maria Alice. Inclusive, Isabelle reside na mansão do atleta no Rio de Janeiro.