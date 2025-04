Eterno ídolo, Manga é o jogador com mais títulos na história do Botafogo

Ex-jogador morreu nesta terça (8) vítima de um câncer de próstata, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro

Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, o ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, morreu, nesta terça-feira (8). Assim, um dos grandes goleiros da história do futebol lutava contra um câncer de próstata, aos 87 anos, e estava internado no Hospital Rio Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele entrou para a história ao ser o atleta com mais títulos na história do Alvinegro.

Vale lembrar que o arqueiro permaneceu no clube carioca de 1959 a 1969 e emplacou impressionantes 20 títulos. Entre eles, estão os quatro Cariocas e o tricampeonato do torneio Rio-São Paulo. Além disso, teve conquistas fora do país, como Torneio Internacional da Colômbia, Torneio Pentagonal do México, Torneio de Caracas, Torneio Quadrangular do Suriname, entre outros.