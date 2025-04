Em sétima passagem, Renato Gaúcho busca título continental inédito pelo Fluminense

Diante disso, o profissional, que estreou no último domingo diante do Red Bull Bragantino, terá pela frente o San José, da Bolívia, também no Maracanã, na quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília). Na rodada inaugural, com o interino Marcão, a equipe trouxe os três pontos da Colômbia, ao bater o Once Caldas por 1 a 0, na semana passada. O Unión Española também completa o grupo.

Ao retornar ao Fluminense, Renato Gaúcho estará novamente à beira do campo em uma competição continental. Assim, o treinador terá a chance de tentar apagar a perda da Libertadores de 2008 e fazer com que o Tricolor de Laranjeiras conquiste um título inédito em sua centenária história, a Sul-Americana. Conquista essa que o comandante também não possui em seu currículo.

Além da campanha da Libertadores de 2008, Renato esteve no comando da equipe em duas partidas por este mesmo torneio no ano seguinte. Na época, o Tricolor empatou duas vezes com o arquirrival Flamengo (0 a 0 e 1 a 1). Por ter feito um gol no mando do adversário, o time avançou e chegou à decisão com Cuca e novamente parou na LDU, do Equador.

Afinal, Portaluppi, que não completou sequer dois meses no comando do time, não resistiu aos maus resultados no Campeonato Brasileiro. Ele deixou o comando da equipe no dia primeiro de setembro. Ele não conseguiu repetir sua passagem anterior, quando foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice da Libertadores na temporada seguinte.

Como não disputará essa competição em 2025, o título da Sul-Americana é um caminho para figurar entre os melhores times da América em 2026.