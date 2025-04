Em alta no PSG, Beraldo destaca temporada e desafio pela Champions: ‘Nos provando ainda mais’

Beraldo tem bons motivos para sorrir na França. Em grande temporada pelo PSG, o brasileiro sagrou-se, no último sábado (8), campeão francês com seis rodadas de antecipação e, até o momento, de modo invicto. As atuações convincentes nas últimas partidas levaram o zagueiro de 21 anos a ser convocado para a Seleção Brasileira na última Data-Fifa. Recentemente, ele recebeu elogios do técnico Luis Enrique, que deve escalar o defensor entre os 11 iniciais no jogo contra o Aston Villa, nesta quarta-feira (9), pelas quartas da Champions.

O ex-são-paulino, aliás, ainda não sabe o que é derrota quando esteve em campo: são 23 vitórias e dois empates. Ele deve formar a dupla de zaga ao lado de William Pacho. Além da invencibilidade, Beraldo apresenta números convincentes pelo time parisiense. De acordo com dados do Sofascore, ele é o brasileiro com maior índice de aproveitamento em passes certos (95% em 2024/25) entre os que atuam nas cinco principais ligas europeias.