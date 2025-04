Corinthians arranca empate com América, na Colômbia

Com muitos desfalques, astros no banco e iniciando com apenas três titulares, o Corinthians ao menos conquistou seu primeiro ponto na Sul-Americana. Após perder para o Huracán na estreia do Grupo C, nesta terça-feira, 8/4, o Timão foi até o Pascual Guerrero, na Colômbia, e ficou no 1 a 1 com o América. Luis Ramos marcou para os donos da casa no primeiro tempo. Matheuzinho empatou na etapa final, depois que o treinador Ramón Díaz colocou três titulares e melhorou o time.

A situação do Corinthians segue complicada no Grupo C, já que tem um ponto. O América, com quatro pontos, é o líder, mas pode ser ultrapassado pelo Huracán. O time argentino, que venceu o Timão em São Paulo na estreia, recebe o Racing uruguaio, que tem zero ponto, nesta quarta-feira.